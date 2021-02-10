Минздрав готовит "кнут" и "пряник" для ускорения вакцинации

Министерство здравоохранения предлагает для поощрения израильтян, не прошедших вакцинацию, сделать прививку использовать метод "кнута и пряника".

По информации телеканала "Кешет-12", в качестве "пряника" минздрав предлагает использовать тренажерные залы, залы торжеств, рестораны и кафе, в которые смогут попасть только обладатели "зеленого паспорта".

Как пояснили специалисты, невозможно не пускать лиц, не прошедших прививку, на рынки, магазины или аптеки. Ни в одном из этих мест "зеленый паспорт" требовать от посетителей не будут.

В качестве "кнута" предлагается усложнить прохождение теста на коронавирус, который будет необходим для временного "зеленого паспорта". В частности, специалисты минздрава предлагают сделать тесты на коронавирус платными, а также сократить количество пунктов проверки.