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NEWSru.co.il :: В Израиле10 февраля 2021 г., 20:38

Минздрав готовит "кнут" и "пряник" для ускорения вакцинации

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Минздрав готовит "кнут" и "пряник" для ускорения вакцинации

Министерство здравоохранения предлагает для поощрения израильтян, не прошедших вакцинацию, сделать прививку использовать метод "кнута и пряника".

По информации телеканала "Кешет-12", в качестве "пряника" минздрав предлагает использовать тренажерные залы, залы торжеств, рестораны и кафе, в которые смогут попасть только обладатели "зеленого паспорта".

Как пояснили специалисты, невозможно не пускать лиц, не прошедших прививку, на рынки, магазины или аптеки. Ни в одном из этих мест "зеленый паспорт" требовать от посетителей не будут.


В качестве "кнута" предлагается усложнить прохождение теста на коронавирус, который будет необходим для временного "зеленого паспорта". В частности, специалисты минздрава предлагают сделать тесты на коронавирус платными, а также сократить количество пунктов проверки.

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