Методом контролируемого взрыва ЦАХАЛ уничтожил часть дома террориста, убившего Эстер Орген. ВИДЕО

В среду, 10 февраля, военнослужащие и пограничники методом контролируемого взрыва уничтожили два этажа дома в деревне Тура аль-Арабия, в котором проживал Мухаммад Марух Кабха, террорист, убивший Эстер Орген.

Семья террориста требовала отменить решение военных властей о разрушении двух верхних этажей дома. В апелляции, поданной в БАГАЦ, говорилось, что на верхнем этаже проживает жена Кабха и трое его детей, которые ничего не знали о намерениях террориста. Однако суд большинством голосов, двое против одного, отклонил апелляцию.

Эстер Орген, мать шестерых детей, была убита 20 декабря 2020 года. 52-летняя Эстер Орген вышла из дома для прогулки или пробежки в лесу, и не вернулась. Были начаты ее поиски. Ночью ее тело нашли около лесной дороги. Следы насилия (травмы головы, в том числе лица, вероятно нанесенные камнем) указывали на то, что было совершено убийство.

Совет поселений Самарии однозначно заявлял: был совершен теракт. Следствие подтвердило эту версию.

Жительница поселка Таль Менаше Эстер Орген была художницей и консультантом по вопросам супружества, растила шестерых детей, младшему из которых 13 лет.

В настоящее время семья погибшей проводит кампанию по сбору средств на создание парка имени Эстер в окрестностях Таль Менаше.