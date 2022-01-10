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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 14:17

ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мужчина

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ДТП на 6-й трассе, тяжело травмирован мужчина

В понедельник, 10 января, на 6-й трассе около перекрестка Сорек столкнулись грузовой автомобиль и коммерческое транспортное средство. В результате аварии тяжелые травмы получил 34-летний мужчина, находившийся на месте пассажира рядом с водителем коммерческого автомобиля.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. По оценке медиков, его состояние тяжелое и нестабильное.

Полиция проводит расследование.


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