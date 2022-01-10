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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 22:39

У министра иностранных дел Яира Лапида диагностирован коронавирус

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У министра иностранных дел Яира Лапида диагностирован коронавирус

Вечером 10 января министр иностранных дел Яир Лапид получил положительный результат теста на коронавирус. Из его окружения сообщили, что он чувствует себя хорошо и соблюдает карантин в соответствии с рекомендациями минздрава.

"Действительно, у меня коронавирус. Чувствую себя прекрасно, так как я привит. Идите делать прививку, наденьте маску. Вместе мы это преодолеем", - написал Лапид в своем "твиттере".

10 января также был выявлен коронавирус у координатора действий правительства Израиля на территориях бригадного генерала Расана Элиана.


Днем ранее - у министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева и главного раввина Израиля Давида Лау.

Все заболевшие привиты и, по их словам, переносят болезнь легко.

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