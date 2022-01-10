Министры не смогли проголосовать за сокращение карантина для привитых из-за технического сбоя
В ночь на понедельник, 10 января, на голосование правительства были вынесены предложения об отмене "зеленого стандарта" в магазинах и о сокращении срока карантина для привитых израильтян, у которых нет симптомов коронавируса.
В связи с техническими проблемами голосование не состоялось.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что министры продолжают обсуждать предложения об облегчении карантинных мер в вотсапе. По данным радиостанции, против отмены "зеленого стандарта" резко выступает Зеэв Элькин, заявивший, что это может запутать граждан и лишить их стимула прививаться.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 января 2022
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