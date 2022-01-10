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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 08:03

Министры не смогли проголосовать за сокращение карантина для привитых из-за технического сбоя

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Министры не смогли проголосовать за сокращение карантина для привитых из-за технического сбоя

В ночь на понедельник, 10 января, на голосование правительства были вынесены предложения об отмене "зеленого стандарта" в магазинах и о сокращении срока карантина для привитых израильтян, у которых нет симптомов коронавируса.

В связи с техническими проблемами голосование не состоялось.

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что министры продолжают обсуждать предложения об облегчении карантинных мер в вотсапе. По данным радиостанции, против отмены "зеленого стандарта" резко выступает Зеэв Элькин, заявивший, что это может запутать граждан и лишить их стимула прививаться.

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