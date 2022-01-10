Опрос "Мидгам": 63% израильтян негативно оценивают действия правительства в борьбе с эпидемией

Согласно опросу, проведенному институтом "Мидгам" под руководством Мано Гева, по заказу телеканала "Кешет", 63% израильтян считают, что правительство не справляется с кризисной ситуацией, вызванной эпидемией штамма "омикрон".

Согласно данным опроса, который был опубликован 9 января телеканалом, только 34% израильтян положительно оценивают усилия кабинета Беннета. Отметим, что последний раз подобный опрос проводился 5 августа 2021 года, тогда действиями правительства были довольны 37% респондентов, и недовольны - 54%.

Когда респондентов попросили дать персональную оценку каждому из политиков, оказалось, что наибольшей поддержкой пользуется министр здравоохранения Ницан Горовиц - 35% респондентов положительно оценили его действия, а отрицательную оценку ему выставили 57%. 34% положительно оценивают действия Нафтали Беннета и 62% - отрицательно. Министра просвещения Ифат Шаша-Битон оказалась на третьем месте: ее действиями довольны 28% и недовольны - 65%). Менее всего израильтяне довольны действиями министра финансов Авигдора Либермана – он получил положительную оценку от 26% опрошенных и отрицательную - от 66%.

Только 35% респондентов сказали, что новая стратегия проведения тестирования на коронавирус является правильной, и 58% - считают, что правительство допускает ошибку.

65% респондентов ответили, что они поддержали бы введение ограничений, касающихся участников мероприятий (31% против такого шага), но при этом 57% заявили, что они против введения локдауна (36% - за локладун).