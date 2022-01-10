С 11 января поезда и автобусы вновь начнут ходить в аэропорт и к пограничному переходу "Таба"

После отмены ограничений в аэропорту и изменения правил для возвращающихся из-за границы принято решение о восстановлении движении поездов и автобусов в аэропорт имени Бен Гуриона и к пограничному переходу "Таба".

Движение поездов и автобусов в указанные пункты назначения будет восстановлено со вторника, 11 января.

По информацию новостной службы "Кан", воспользоваться общественным транспортом смогут обладатели "зеленого сертификата" и переболевшие коронавирусом.