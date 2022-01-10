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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 10:01

В тель-авивском суде началось рассмотрение иска, поданного семьей Нетаниягу против Ольмерта

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Биньямин Нетаниягу и Эхуд Ольмерт в 2009 году

В мировом суде Тель-Авива началось рассмотрение иска, поданного семьей бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу против другого бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Истцы требуют от ответчика выплатить им 837 тысяч шекелей за то, что по меньшей мере в двух интервью Ольмерт назвал их душевнобольными. Эхуд Ольмерт со своей стороны отказался взять свои слова назад и заявил, что слово "душевнобольные" не является оскорблением. В ответе, представленном в суд, Ольмерт требует, чтобы Биньямин, Сара и Яир Нетаниягу прошли проверку у психиатра.

Накануне судья Амит Ярив отклонил просьбу Биньямина Нетаниягу позволить ему участвовать в судебном заседании по видеосвязи. Судья также подверг критике тот факт, что просьба была подана всего за сутки до начала суда. "Я бы советовал адвокатам истцов подавать подобные просьбы своевременно, чтобы у суда была возможность серьезно рассмотреть их", - отметил судья.


Суд также отклонил просьбу Нетаниягу отложить на час начало судебного разбирательства. Эту просьбу экс-премьер мотивировал опасностью возможного столпотворения из-за сопровождающей его охраны. "Сложности, вызванные присутствием охраны, были хорошо известны истцу. У этой проблемы есть простое решение: выйти из дома на час раньше", - заявил судья.

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