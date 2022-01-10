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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 10:44

Правительство утвердило отмену действия "зеленого стандарта" в торговых центрах и больших магазинах

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Правительство утвердило отмену действия "зеленого стандарта" в торговых центрах и больших магазинах

10 января правительство Израиля утвердило телефонным голосованием отмену действия "зеленого стандарта" в больших магазинах и торговых центрах. В официальном сообщении говорится, что работа таких магазинов будет продолжаться в рамках так называемого ужесточенного "фиолетового стандарта".

Доступ в торговые центры будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека.

В магазинах, площадь которых не менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека.


В магазинах, площадь которых менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 7 квадратных метров на человека или четырем покупателям (большее из двух).

Для посещения кафе на территории торговых центров по-прежнему необходим "зеленый паспорт". Зоны общественного питания на территории торговых центров продолжат работать лишь в том случае, если там будут установлены ограждения и там присутствует специальный контролер, проверяющий наличие "зеленого паспорта" у посетителей. В противном случае будет разрешено исключительно приобретение take away, а продавцы будут обязаны просить у посетителей предъявить "зеленый паспорт".

Все посетители торговых центров обязаны быть в защитных масках.

На территории торгового центра должны находиться специальные служащие, которые будут разъяснять правила посетителям и обращать их внимание на нарушения правил, в частности напоминать об обязанности носить маску.

Администрация торговых центров обязана максимально увеличить число контролеров, работающих на территории "каньона".

Новые распоряжения вступят в силу в полночь 10 января после того, как будут утверждены комиссией Кнессета по законодательству.

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.


Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года.

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