Депутат от "Оцма Иегудит" призвал арестовать лидеров парламентской оппозиции

Депутат от партии "Оцма Иегудит", бригадный генерал запаса ЦАХАЛа Цвика Фогель в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что необходимо немедленно арестовать лидеров оппозиции Яира Лапида, Бени Ганца, Яира Голана и Моше Яалона.

"Этих четверых необходимо арестовать. Они самые опасные люди на текущий момент", – заявил Фогель.

Цвика Фогель является единственным кандидатом на должность главы парламентской комиссии по внутренней безопасности.

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На вопрос о том, на каком основании должны быть арестованы лидеры оппозиции, Фогель заявил, что они призывают не к мирным демонстрациям, а к гражданской войне. "Если бы они призывали к демонстрациям, я бы позволил им протестовать. Но они ко мне относятся как к врагу. Это измена Родине, и это повод для ареста", – заявил депутат.

Яир Лапид в своем "твиттере" прокомментировал заявление Фогеля: "Это было ожидаемо. В недемократических странах правительство всегда угрожает арестами лидерам оппозиции".