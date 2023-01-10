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    В Израиле

    Депутат от "Оцма Иегудит" призвал арестовать лидеров парламентской оппозиции

    время публикации: | последнее обновление:
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    Депутат от
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Депутат от партии "Оцма Иегудит", бригадный генерал запаса ЦАХАЛа Цвика Фогель в интервью радиостанции "Кан Бет" заявил, что необходимо немедленно арестовать лидеров оппозиции Яира Лапида, Бени Ганца, Яира Голана и Моше Яалона.

    "Этих четверых необходимо арестовать. Они самые опасные люди на текущий момент", – заявил Фогель.

    Цвика Фогель является единственным кандидатом на должность главы парламентской комиссии по внутренней безопасности.

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    На вопрос о том, на каком основании должны быть арестованы лидеры оппозиции, Фогель заявил, что они призывают не к мирным демонстрациям, а к гражданской войне. "Если бы они призывали к демонстрациям, я бы позволил им протестовать. Но они ко мне относятся как к врагу. Это измена Родине, и это повод для ареста", – заявил депутат.

    Яир Лапид в своем "твиттере" прокомментировал заявление Фогеля: "Это было ожидаемо. В недемократических странах правительство всегда угрожает арестами лидерам оппозиции".

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