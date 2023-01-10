Утверждено назначение Эдельштейна на должность главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Организационная комиссия Кнессета единогласно утвердила назначение депутата Юлия Эдельштейна на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Депутат Давид Битан ("Ликуд") назначен главой экономической комиссии, а депутат Эли Далаль ("Ликуд") – главой комиссии по правам детей.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Галит Дистель-Атбарьян на пост министра информации и разъяснительной работы, а Май Голан – министром в министерстве главы правительства.

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Галит Дистель-Атбарьян и Май Голан не скрывали своего разочарования по поводу того, что не получили назначений в период формирования правительства. Дистель-Атбарьян обвиняла советников Нетаниягу в том, что не получила должности в правительстве.