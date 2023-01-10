Утверждено назначение Эдельштейна на должность главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
Организационная комиссия Кнессета единогласно утвердила назначение депутата Юлия Эдельштейна на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
Депутат Давид Битан ("Ликуд") назначен главой экономической комиссии, а депутат Эли Далаль ("Ликуд") – главой комиссии по правам детей.
Накануне сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Галит Дистель-Атбарьян на пост министра информации и разъяснительной работы, а Май Голан – министром в министерстве главы правительства.
Галит Дистель-Атбарьян и Май Голан не скрывали своего разочарования по поводу того, что не получили назначений в период формирования правительства. Дистель-Атбарьян обвиняла советников Нетаниягу в том, что не получила должности в правительстве.
Правительство не смогло назначить нового главу государственного Управления по гиюру
Галит Дистель-Атбарьян и Май Голан получат министерские должности
Юлий Эдельштейн возглавит комиссию по иностранным делам и обороне