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    В Израиле

    Утверждено назначение Эдельштейна на должность главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

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    Утверждено назначение Эдельштейна на должность главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
    Hadas Parush/Flash90

    Организационная комиссия Кнессета единогласно утвердила назначение депутата Юлия Эдельштейна на пост главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

    Депутат Давид Битан ("Ликуд") назначен главой экономической комиссии, а депутат Эли Далаль ("Ликуд") – главой комиссии по правам детей.

    Накануне сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить Галит Дистель-Атбарьян на пост министра информации и разъяснительной работы, а Май Голан – министром в министерстве главы правительства.

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    Галит Дистель-Атбарьян и Май Голан не скрывали своего разочарования по поводу того, что не получили назначений в период формирования правительства. Дистель-Атбарьян обвиняла советников Нетаниягу в том, что не получила должности в правительстве.

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    Юлий Эдельштейн возглавит комиссию по иностранным делам и обороне
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