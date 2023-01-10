Полиция пояснила, за какие нарушения будет задерживать участников левых демонстраций

В связи с появлением слухов и неточностей в сообщениях СМИ о прошедшей днем встрече министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира с руководством полиции, пресс-служба правоохранительных органов выступила с разъяснением.

В сообщении полиции говорится, что встреча была посвящена двум основным темам – действиям правоохранительных органов по предотвращению чествований освобожденных из тюрьмы террористов на "палестинской улице", а также – акциям протеста левых активистов.

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"Что касается протестов, министр национальной безопасности попросил обеспечить безопасность сотрудников израильской полиции, чтобы они не пострадали во время демонстраций. Представители полиции сообщили, что они подготовятся таким образом, чтобы обеспечить свободу слова и право на выражение протеста в рамках закона. Насилие в отношении полицейских позволено не будет", – говорится в сообщении, разосланном в редакции израильских СМИ.

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В полиции также уточнили: "В случае нарушения закона или беспорядков, полиция будет действовать в рамках своих полномочий в соответствии с законом. Полиция проявит нулевую терпимость к тем, кто допускает насилие в отношении стражей порядка, не допустит провокаций, особенно его демонстранты используют нацистскую символику".

Обозреватели отмечают, что в этом сообщении полиции не упоминается о недопустимости использования демонстрантами палестинских флагов.

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Вместе с тем радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе встречи между Бен-Гвиром и начальником полиции возникли разногласия относительно того, как следует поступать с палестинскими флагами. Бен-Гвир настаивал на том, что нельзя допускать их появления на демонстрации. Глава полиции сослался на заключение предыдущего юридического советника правительства, который постановил, что только уполномоченный офицер полиции, находящийся на месте, может принимать решение относительно того, следует ли рассматривать флаги как подстрекательство и, следовательно, их изымать. Бен-Гвир, в свою очередь, предоставил заключение юридического советника своего министерства, в котором говорилось, что флаг может быть изъят при любых обстоятельствах.