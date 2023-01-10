Расширенный вариант "норвежского закона" утвержден к голосованию в первом чтении
Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к голосованию в первом чтении поправку к так называемому "норвежскому закону". В рамках поправки во фракциях, насчитывающих 18 депутатов и более, треть депутатов смогут уступить место другим, оставаясь министрами или заместителями министров.
Поправка предоставляет возможность и маленьким фракциям (в три депутата) воспользоваться этим законом.
В то же время запрещены такие замены в предвыборный период и в период переходного правительства.
По сообщению журналиста Амита Сегаля, принятая поправка предоставляет возможность замены 26 депутатов.
Голосование в первом чтении состоится 11 января.
По оценкам, которые ранее высказывались на заседании комиссии Кнессета по законодательству, стоимость поправки составляет 8,5 млн шекелей в год.
Стоимость расширения "норвежского закона" составляет 8,5 миллионов шекелей в год
"Норвежский закон": Идит Сильман уступила место в Кнессете приближенной Хаима Каца
Коалиция предлагает расширение "норвежского закона": треть депутатов от крупной фракции смогут уступить место в Кнессете однопартийцам