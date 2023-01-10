Расширенный вариант "норвежского закона" утвержден к голосованию в первом чтении

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к голосованию в первом чтении поправку к так называемому "норвежскому закону". В рамках поправки во фракциях, насчитывающих 18 депутатов и более, треть депутатов смогут уступить место другим, оставаясь министрами или заместителями министров.

Поправка предоставляет возможность и маленьким фракциям (в три депутата) воспользоваться этим законом.

В то же время запрещены такие замены в предвыборный период и в период переходного правительства.

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По сообщению журналиста Амита Сегаля, принятая поправка предоставляет возможность замены 26 депутатов.

Голосование в первом чтении состоится 11 января.

По оценкам, которые ранее высказывались на заседании комиссии Кнессета по законодательству, стоимость поправки составляет 8,5 млн шекелей в год.

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