ЦАХАЛ и ШАБАК: завершена антитеррористическая операция в Кабатии

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) сообщили, что завершена антитеррористическая операция в Кабатии, продолжавшаяся 12 часов.

Задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности, размечены для сноса дома троих террористов, совершивших теракт в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии.

Напомним, 6 января на 55-й трассе в Самарии были обстреляны автобус и два автомобиля. В результате теракта были убиты три человека: две женщины в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 40 лет. Еще семь человек были ранены, в том числе 63-летний водитель автобуса, получивший тяжелые ранения, женщина в возрасте около 60 лет получила ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко.