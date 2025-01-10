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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК: завершена антитеррористическая операция в Кабатии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 10 января 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 21:43
ЦАХАЛ и ШАБАК: завершена антитеррористическая операция в Кабатии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАКа (общей службы безопасности) сообщили, что завершена антитеррористическая операция в Кабатии, продолжавшаяся 12 часов.

Задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности, размечены для сноса дома троих террористов, совершивших теракт в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии.

Напомним, 6 января на 55-й трассе в Самарии были обстреляны автобус и два автомобиля. В результате теракта были убиты три человека: две женщины в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 40 лет. Еще семь человек были ранены, в том числе 63-летний водитель автобуса, получивший тяжелые ранения, женщина в возрасте около 60 лет получила ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2025

Теракт в Самарии: три человека убиты, семеро ранены