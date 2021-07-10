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NEWSru.co.il :: В Израиле10 июля 2021 г., 12:42

На израильско-ливанской границе пресечена попытка контрабанды оружия на сумму около 3 млн шекелей. ВИДЕО

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На израильско-ливанской границе пресечена попытка контрабанды оружия на сумму около 3 млн шекелей

В пятницу, 9 июля, вечером, силы Армии обороны Израиля и пограничной полиции (МАГАВ) пресекли попытку контрабанды оружия на израильско-ливанской границе.

Возле деревни Раджар в ходе оперативных действий были выявлены подозреваемые, пытавшиеся перебросить на территорию Израилю крупную партию оружия. В результате проведения спецоперации военные и сотрудники пограничной полиции северного округа изъяли 43 пистолета на сумму 2 миллиона 700 тысяч шекелей. Это самый серьезный инцидент подобного рода за последние годы на границе Израиля и Ливана.

Подозреваемые задержаны не были.


ЦАХАЛ не исключает, что за попыткой контрабанды оружия стоит террористическая организация "Хизбалла". Между тем, полиция устанавливает круг подозреваемых в причастности к этому инциденту.

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