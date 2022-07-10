Ганц и Саар объявили о совместном участии в выборах

Вечером 10 июля в гостиничном комплексе "Кфар Макабия" министр обороны Бени Ганц и министр юстиции Гидеон Саар объявили о решении сформировать совместный предвыборный список для участия выборах в Кнессет 25-го созыва.

Выступая на брифинге, Ганц заявил, что этот союз является краеугольным камнем будущего правительства. "Слишком много лет экстремисты диктовали тон. Необходим вменяемый центр", – сказал Ганц. Он заявил, что после выборов должно быть создано широкое правительство национального единства. Ганц заявил, что доверяет Гидеону Саару, и призвал всех, кому важны стабильность и будущее государства, присоединиться к правительству.

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Гидеон Саар сказал, что речь идет о союзе умеренных правых с центром, для которого важна безопасность. "После выборов будет создано правительство национального единства, которое не опирается на экстремистов", – сказал Саар.

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Ни Ганц, ни Саар не сказали ничего о возможности союза с Биньямином Нетаниягу и не заявили, что не готовы находиться в одном правительстве с Биньямином Нетаниягу. Ганц в своей речи воздержался от каких-либо нападок на главу оппозиции.

На пресс-конференции ничего не говорилось о том, как будет выглядеть предвыборный список двух партий. Однако из опубликованной в различных источниках информации стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей между партиями "Кахоль Лаван" получит две трети мест в списке, а "Тиква Хадаша" – треть.

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Представители "Дерех Эрец" Йоаз Хендель и Цви Хаузер не будут включены в предвыборный список. "Кахоль Лаван" продолжает попытки привлечь в список бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Если он даст свое согласие, ему гарантировано третье место в списке, а также места для тех, кто вместе с ним присоединится к партии. Места для Айзенкота и его людей будут выделены за счет мест партии Бени Ганца.

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В настоящий момент первые места распределены следующим образом:

1. Бени Ганц

2. Гидеон Саар

3. Пнина Тамана-Шете

4. Хили Трупер

5. Ифат Шаша-Битон

6. Михаэль Битон

7. Зеэв Элькин

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В том, что касается политической платформы нового списка, она будет схожа с той, что была у правительства Беннета-Лапида. Речь не будет идти о создании Палестинского государства или о распространении израильского суверенитета на Иудею и Самарию.