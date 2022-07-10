"Кешет": "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к договоренности о совместном участии в выборах

Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал информацию, согласно которой партии "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к соглашению о совместном участии в выборах.

Согласно опубликованной информации, в рамках достигнутых договоренностей, "Кахоль Лаван" получит две трети мест в списке, а "Тиква Хадаша" – треть.

Представители "Дерех Эрец" Йоаз Хендель и Цви Хаузер не будут включены в предвыборный список. "Кахоль Лаван" продолжает попытки привлечь в список бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Если он даст свое согласие, ему гарантировано третье место в списке.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В настоящий момент первые места распределены следующим образом

1. Бени Ганц

2. Гидеон Саар

3. Пнина Тамана-Шете

4. Хили Трупер

5. Ифат Шаша-Битон

6. Михаэль Битон

7. Зеэв Элькин

Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", в настоящий момент лидеры "Тиква Хадаша" обсуждают соглашения достигнутые с Бени Ганцем. Большинство депутатов от "Кахоль Лаван" узнали о достигнутых соглашениях из сообщения "Кешет".

adv_13 incontent_2