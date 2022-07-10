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    В Израиле

    "Кешет": "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к договоренности о совместном участии в выборах

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    Yonatan Sindel/Flash90

    Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал информацию, согласно которой партии "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к соглашению о совместном участии в выборах.

    Согласно опубликованной информации, в рамках достигнутых договоренностей, "Кахоль Лаван" получит две трети мест в списке, а "Тиква Хадаша" – треть.

    Представители "Дерех Эрец" Йоаз Хендель и Цви Хаузер не будут включены в предвыборный список. "Кахоль Лаван" продолжает попытки привлечь в список бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Если он даст свое согласие, ему гарантировано третье место в списке.

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    В настоящий момент первые места распределены следующим образом

    1. Бени Ганц
    2. Гидеон Саар
    3. Пнина Тамана-Шете
    4. Хили Трупер
    5. Ифат Шаша-Битон
    6. Михаэль Битон
    7. Зеэв Элькин

    Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", в настоящий момент лидеры "Тиква Хадаша" обсуждают соглашения достигнутые с Бени Ганцем. Большинство депутатов от "Кахоль Лаван" узнали о достигнутых соглашениях из сообщения "Кешет".

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