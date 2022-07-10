"Кешет": "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к договоренности о совместном участии в выборах
Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал информацию, согласно которой партии "Тиква Хадаша" и "Кахоль Лаван" близки к соглашению о совместном участии в выборах.
Согласно опубликованной информации, в рамках достигнутых договоренностей, "Кахоль Лаван" получит две трети мест в списке, а "Тиква Хадаша" – треть.
Представители "Дерех Эрец" Йоаз Хендель и Цви Хаузер не будут включены в предвыборный список. "Кахоль Лаван" продолжает попытки привлечь в список бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота. Если он даст свое согласие, ему гарантировано третье место в списке.
В настоящий момент первые места распределены следующим образом
1. Бени Ганц
2. Гидеон Саар
3. Пнина Тамана-Шете
4. Хили Трупер
5. Ифат Шаша-Битон
6. Михаэль Битон
7. Зеэв Элькин
Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", в настоящий момент лидеры "Тиква Хадаша" обсуждают соглашения достигнутые с Бени Ганцем. Большинство депутатов от "Кахоль Лаван" узнали о достигнутых соглашениях из сообщения "Кешет".