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    В Израиле

    ВВС США и Израиля проводят летний этап учений Juniper Oak 2023

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    ВВС США и Израиля проводят летний этап учений Juniper Oak 2023

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что вечером 9 июля начался очередной этап совместных американо-израильских военных учений Juniper Oak 2023.

    В учениях задействованы военно-воздушные силы двух стран, они включают отработку нескольких сценариев: атака стратегических целей, расположенных в подземных бункерах; достижение превосходства в воздух; киберзащита от различных угроз.

    Дозаправка самолетов в воздухе в ходе этих учений будет осуществляться с использованием американских самолетов-заправщиков KC46.

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    Напомним, что предыдущий этап учений Juniper Oak 2023 проходил в январе этого года.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 27 Января 2023
    Американо-израильские военные учения Juniper Oak 2023. Фоторепортаж, видео
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