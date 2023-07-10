ВВС США и Израиля проводят летний этап учений Juniper Oak 2023

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что вечером 9 июля начался очередной этап совместных американо-израильских военных учений Juniper Oak 2023.

В учениях задействованы военно-воздушные силы двух стран, они включают отработку нескольких сценариев: атака стратегических целей, расположенных в подземных бункерах; достижение превосходства в воздух; киберзащита от различных угроз.

Дозаправка самолетов в воздухе в ходе этих учений будет осуществляться с использованием американских самолетов-заправщиков KC46.

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Напомним, что предыдущий этап учений Juniper Oak 2023 проходил в январе этого года.