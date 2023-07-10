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    В Израиле

    В Кнессете обсуждается закон о принципе крайней неприемлемости

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    В Кнессете обсуждается закон о принципе крайней неприемлемости
    Yonatan Sindel/Flash90

    На пленарном заседании Кнессета обсуждается в первом чтении законопроект об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Днем ранее президент Ицхак Герцог обратился к политикам с призывом вернуться к диалогу, заверив, что договориться по реформе возможно.

    Глава комиссии по законодательству Симха Ротман, представляя законопроект, заявил, что "он сбалансирован и значительно отличается от того, каким этот закон, возможно, должен был быть". Он отметил, что в течение многих лет Израиль обходился без принципа крайней неприемлемости, "и, поверьте, все эти темные годы каждое утро светило солнце".

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    За выкрики с места из зала пленарных заседаний были удалены депутаты Михаль Шир, Йорай Лаав-Эрцану и Йоав Сегалович.

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    Глава оппозиции Яир Лапид, поднявшись к микрофону, обратился к Ротману: "Скажите правду: это закон, который позволит назначать на министерские посты уголовников, позволит выписывать ордера на арест тех, кто против этого правительства, и позволит уволить юридического советника. Кого вы пытаетесь обмануть? Какая связь между доходами граждан, безопасностью и международными отношениями, которые вы разрушаете?", - заявил Лапид. Он также заявил, что провести этот закон у коалиции не получится: "Если он пройдет в первом чтении, то провалится во втором и третьем. Если этого не произойдет, то им будет заниматься БАГАЦ".

    Члены фракции "Еш Атид" пришли на это заседание в черных футболках с изображением израильского флага на груди. Именно в такой футболке поднялся на сцену и Яир Лапид.

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    Бени Ганц, глава блока "Махане Мамлахти", заявил, что нынешнее правительство уже внесло изменения в множество законов: "Кто пообещает нам, что в будущем не будет изменен закон о выборах в Кнессет? Кто нам гарантирует, что юридический советник не будет отправлен в отставку? Кто гарантирует, что не будет назначен начальник Генштаба ЦАХАЛа непригодный для этой должности, но близкий к главе правительства и министру обороны?" - спросил Ганц. "Закон, который вы хотите сейчас принять, это опасный процесс снятия с правительства ограничений".

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    Ожидается, что обсуждение законопроекта продлится еще несколько часов.

    При этом парламентские корреспонденты сообщают, что комиссия по законодательству уже завтра, 11 июля, приступит к подготовке законопроекта к голосованию во втором и третьем чтениях.

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