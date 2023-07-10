Сегодня Кнессет обсуждает закон о принципе крайней неприемлемости, ожидаются массовые протесты

Сегодня Кнессет соберется для обсуждения в первом чтении законопроекта об ограничении действия принципа крайней неприемлемости. Обсуждение начнется в 18:00. Предположительно голосование состоится в 22:00.

Полиция готовится к акциям протеста вокруг домов депутатов Кнессета с целью помешать их участию в голосовании.

Утром противники юридической реформы провели митинг протеста возле дома министра просвещения Йоава Киша. В демонстарции приняли участие 50 человек. О задержанных не сообщается.

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Ранее депутаты от коалиции получили распоряжение в течение всего дня находиться в Кнессете, чтобы избежать неожиданностей. В коалиции опасаются, например, что оппозиция воспользуется возможным отсутствием в зале депутатов от коалиции, отзовет всех своих выступающих и потребует немедленно начать голосование.

Лидеры внепарламентской оппозиции ранее заявляли, что, если законопроект будет утвержден в первом чтении, на следующий день Израиль ожидают беспрецедентные акции протеста и нарушений режима повседневной жизни.

Начало акций протеста намечено на 8 утра. Демонстранты могут пытаться перекрывать автомобильные трассы. В 16:00 начнется демонстрация в аэропорту Бен-Гурион, в 18:30 – демонстрация возле президентской канцелярии в Иерусалиме, а в 20:00 – акции протеста в Тель-Авиве и других городах. Организаторы акций протеста призвали сочувствующих граждан "взять выходной день, чтобы присоединиться к акциям протеста".

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Накануне сообщалось, что руководство сети торговых центров BIG объявило о намерении принять участие в забастовке в знак протеста против реформы. Некоторые торговые сети, работающие на территории BIG, сообщили, что намерены продолжать работать.

После утверждения законопроекта в первом чтении, он будет возвращен в комиссию Кнессета по законодательству для утверждения во втором и третьем чтениях.

11 июля состоится первое заседание комиссии по подготовке законопроекта к окончательному утверждению. Уже сейчас в коалиции наметились разногласия. В то время как премьер-министр Биньямин Нетаниягу настаивает на внесении в закон изменений, сохраняющих за судебной системой право на вмешательство в решения звеньев власти, глава комиссии Симха Ротман настаивает на утверждении законопроекта в его первоначальном виде.

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Напомним, что на этой неделе Кнессет завершит избрание своих представителей в комиссию по назначению судей. 12 июля коалиция изберет своего представителя в комиссию, однако, как пишет газета "Исраэль а-Йом", министр юстиции Ярив Левин не намерен отказываться от своего требования изменить состав комиссии до того, как она будет созвана и начнет назначать судей. По словам Левина, на него оказывается сильное давление внутри судебной системы с просьбой назначить судей на вакантные должности. Левин сказал Нетаниягу, что "необходимо как можно быстрее провести закон об изменении состава комиссии, чтобы можно было начать работу".