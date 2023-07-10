Ближайшие дни в Израиля будут жаркими, минздрав рекомендует пить воду и избегать нагрузок

Согласно прогнозу метослужбы Израиля, со вторника температура повысится и будет выше среднесезонной во многих регионах страны, особенно во внутренних, горных и восточных районах.

Синоптики прогнозируют, что днем температура в Иерусалиме будет около 35 градусов, в Тель-Авиве – до 32, в Хайфе – до 30, в Эйлате – до 43, в Беэр-Шеве – до 41, на побережье Мертвого моря – до 43, в Иорданской долине – до 45, на берегу озера Кинерет – до 44, на Голанских высотах – до 40.

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Министерство здравоохранения опубликовало стандартную рекомендацию для подобных погодных условий: регулярно пить воду, по возможности находиться в кондиционируемых помещениях и избегать физической активности. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

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Первым и самым главным правилом, с точки зрения медиков, является поддержание водного баланса организма. В такую погоду рекомендуется (если нет противопоказаний) выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам (хотя в обычные дни достаточно выпивать за день 1-1,5 литра воды).

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на улицу до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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Пожарная служба в такую погоду запрещает на разжигание костров в парках и лесах, а также на открытой местности.