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Израиль

Источники в Газе: силы ЦАХАЛа выходят из района Шуджаийя

время публикации: 10 июля 2024 г., 16:55 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 16:58
Источники в Газе: силы ЦАХАЛа выходят из района Шуджаийя
Israel Defense Forces via AP

Источники в Газе сообщают, что силы ЦАХАЛа выходят из района Шуджаийя, на востоке города Газа.

Сообщается, что перед выводом сил военные провели работы на местном кладбище, вероятно велся поиск останков погибших заложников.

Напомним, что в течение последних недель силы 98-й дивизии ЦАХАЛа проводили повторную "зачистку" Шуджаийи. Были ликвидированы сотни боевиков террористических организаций, разрушены туннели и другая инфраструктура террора. Первый этап "зачистки" Шуджаийи проводился в ноябре-декабре 2023 года.

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