Операция ЦАХАЛа на южном фронте в ночь на 10 июля: бои в городе Газа

В ночь на 10 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий высокая, особенно в городе Газа.

На севере сектора: сообщалось о бое в районе Ансар в западной части города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке районов Ат-Туффа и Шуджаийя, в восточной части города Газа; обстрел израильской артиллерией дома рядом с глазной больницей в городе Газа, есть раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Шуджаийя, к востоку от города Газа; катера ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на побережье города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ подорвал несколько зданий в районе Аль-Муграка, к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на севере Нусейрата

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Бани Сухайла, восточней Хан-Юниса, есть убитые и раненые; .

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 10 июля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что 9 июля в Хан-Юнисе с применением высокоточных ракет был ликвидирован вооруженный боевик ХАМАСа, который, среди прочего, участвовал в "резне 7 октября". "Проверяются сообщения, согласно которым в результате удара, нанесенного по цели рядом со школой "Аль-Ауда" в Хан-Юнисе, погибли гражданские лица", – подчеркнули в пресс-службе.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает, что в результате удара ЦАХАЛа по магазину в Нусейрате, в котором проживали перемещенные лица, погибли три человека, включая ребенка, и еще 10 человек получили ранения.

Разрешено к публикации: в бою в центре сектора Газы погиб старший сержант Таль Лахат, 21 год, из Кфар-Сабы, боец спецназа "Маглан" из бригады "Коммандо".