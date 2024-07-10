В Хадере группа "харедим" пыталась сорвать спектакль для детей о толерантности

В среду, 10 июля, сайт Walla News написал об инциденте, который произошел днем ранее в одной из районных библиотек в Хадере во время показа спектакля для детей. Постановка о терпимости к иным взглядам и людям была приурочена к "Неделе гордости", которую отмечает ЛГБТ-община города.

По данным издания, во время спектакля в библиотеку ворвались несколько "харедим". Гомофобными выкриками и угрозами они пытались сорвать мероприятие. Родители детей вызвали полицию.

По информации Walla News, один из хулиганов был задержан и доставлен в отделение полиции. Ему запрещено в ближайшие дни приближаться к библиотеке.

При этом издание отмечает, что в Хадере проживает большое количество "харедим", которые категорически против проведения в городе ЛГБТ-мероприятий.