x
10 июля 2024
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июля 2024
|
10 июля 2024
|
последняя новость: 22:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хадере группа "харедим" пыталась сорвать спектакль для детей о толерантности

время публикации: 10 июля 2024 г., 22:24 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 22:24
В Хадере группа "харедим" пыталась сорвать спектакль для детей о толерантности
Roni Schutzer/FLASH90

В среду, 10 июля, сайт Walla News написал об инциденте, который произошел днем ранее в одной из районных библиотек в Хадере во время показа спектакля для детей. Постановка о терпимости к иным взглядам и людям была приурочена к "Неделе гордости", которую отмечает ЛГБТ-община города.

По данным издания, во время спектакля в библиотеку ворвались несколько "харедим". Гомофобными выкриками и угрозами они пытались сорвать мероприятие. Родители детей вызвали полицию.

По информации Walla News, один из хулиганов был задержан и доставлен в отделение полиции. Ему запрещено в ближайшие дни приближаться к библиотеке.

При этом издание отмечает, что в Хадере проживает большое количество "харедим", которые категорически против проведения в городе ЛГБТ-мероприятий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 августа 2023

"Агуда" перешла на работу в режиме чрезвычайной ситуации из-за участившихся случаев гомофобии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 августа 2023

Полиция проводит проверку в связи с распространением гомофобной брошюры в нескольких городах
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 августа 2023

Жители Хайфы обнаружили в своих почтовых ящиках гомофобные брошюры