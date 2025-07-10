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Израиль

Военный беспилотник упал в кибуце Ницаним, нет угрозы утечки информации

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
Беспилотники
время публикации: 10 июля 2025 г., 19:51 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 19:53
Военный беспилотник упал в кибуце Ницаним, нет угрозы утечки информации
Tomer Neuberg/Flash90

Принадлежащий ЦАХАЛу беспилотный летательный аппарат разбился на территории кибуца Ницаним, недалеко от границы с сектором Газы. В Армии обороны Израиля отмечают, что причиной инцидента стала техническая неисправность аппарата.

Военные подчеркивают, что падение БПЛА не было вызвано враждебными действиями и нет угрозы утечки информации. Инцидент расследуется.

Израиль
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