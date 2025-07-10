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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атаковано около 180 целей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 июля 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 12:23
ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атаковано около 180 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в секторе Газы израильскими ВВС были атаковано около 180 целей и уничтожены несколько групп террористов.

Были атакованы заминированные здания, склады оружия, пусковые установки противотанковых ракет, подземные коммуникации и другая террористическая инфраструктура.

В сообщении сказано, что силы 162-й дивизии продолжают действовать в северной части сектора. Бойцами 401-й бригады за последние сутки были обнаружены тайники с оружием и уничтожено несколько подземных укрытий боевиков ХАМАСа.

Бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" выявили группу боевиков "Исламского джихада", по которой был нанесен авиаудар.

Израиль
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