ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атаковано около 180 целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в секторе Газы израильскими ВВС были атаковано около 180 целей и уничтожены несколько групп террористов.

Были атакованы заминированные здания, склады оружия, пусковые установки противотанковых ракет, подземные коммуникации и другая террористическая инфраструктура.

В сообщении сказано, что силы 162-й дивизии продолжают действовать в северной части сектора. Бойцами 401-й бригады за последние сутки были обнаружены тайники с оружием и уничтожено несколько подземных укрытий боевиков ХАМАСа.

Бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" выявили группу боевиков "Исламского джихада", по которой был нанесен авиаудар.