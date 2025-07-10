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Израиль

"Едиот Ахронот": Израиль согласен на финансирование Катаром восстановления Газы на этапе перемирия

Газа
Война "Железные мечи"
Израиль
Катар
время публикации: 10 июля 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 07:21
"Едиот Ахронот": Израиль согласен на финансирование Катаром восстановления Газы на этапе перемирия
AP Photo/Kamran Jebreili

Утром 10 июля журналист газеты "Едиот Ахронот" Надав Эяль сообщил, что в ходе переговоров по сделке с ХАМАСом об условиях освобождения заложников и прекращении огня в Газе Израиль в принципе согласился с тем, что Катар и другие страны начнут вкладывать ресурсы и средства в восстановление сектора Газы уже на этапе перемирия.

Это было одним из требований ХАМАСа. В руководстве этой террористической организации заявлял, что выполнение данного условия будет свидетельством серьезности намерений Израиля прекратить войну.

В свою очередь Израиль настаивал на том, что средства в восстановление Газы будет вкладывать не только Катар, но и другие страны.

Однако такие страны ближневосточного региона, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, отказываются взять на себя обязательства по восстановлению Газы до тех пор, пока Израиль не обязуется прекратить войну.

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