"Едиот Ахронот": Израиль согласен на финансирование Катаром восстановления Газы на этапе перемирия

Утром 10 июля журналист газеты "Едиот Ахронот" Надав Эяль сообщил, что в ходе переговоров по сделке с ХАМАСом об условиях освобождения заложников и прекращении огня в Газе Израиль в принципе согласился с тем, что Катар и другие страны начнут вкладывать ресурсы и средства в восстановление сектора Газы уже на этапе перемирия.

Это было одним из требований ХАМАСа. В руководстве этой террористической организации заявлял, что выполнение данного условия будет свидетельством серьезности намерений Израиля прекратить войну.

В свою очередь Израиль настаивал на том, что средства в восстановление Газы будет вкладывать не только Катар, но и другие страны.

Однако такие страны ближневосточного региона, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, отказываются взять на себя обязательства по восстановлению Газы до тех пор, пока Израиль не обязуется прекратить войну.