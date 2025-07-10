Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 10 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 22-35, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура немного понизится.