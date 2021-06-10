В четверг, 10 июня, министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее. Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.