С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма
В четверг, 10 июня, министр туризма Орит Фаркаш-Коэн сообщила, что, начиная с 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма.
Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.
При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.
В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее. Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.
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