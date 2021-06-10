Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
21 - 27°
Эйлат:
26 - 41°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле10 июня 2021 г., 04:22

Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА

В ночь на четверг, 10 июня, в Дженине около здания штаба спецслужб палестинской администрации произошла перестрелка между израильскими военными и сотрудниками спецслужб ПА.

Министерство здравоохранения ПА передает, что в результате перестрелки на улице Назарет были убиты двое сотрудников палестинских спецслужб Адхам Ясир Тауфик Алиуи (23) из Шхема и Тайсир Махмуд Осман Исса (33) из Дженина. Еще один сотрудник спецслужб ПА был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Агентство Safa пишет, что перестрелка началась после того, как израильский спецназ вошел в Дженин для проведения операции.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что перестрелка началась после того, как около штаб-квартиры спецслужб ПА бойцы израильского спецназа ранили молодого мужчину, по всей видимости, находившегося в розыске. Затем прибыло подкрепление ЦАХАЛа, и вскоре перестрелка прекратилась.


В арабских СМИ была распространена информация о возможных убитых или раненых среди израильтян. Но сайт Ynet пишет, что среди израильских военных потерь нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока никаких комментариев не дает.

В районе Дженина наблюдается высокая концентрация сил ЦАХАЛа.

Информация уточняется.

В публикации Джека Хури на сайте газеты "Гаарец" отмечается, что речь идет об исключительном происшествии, так как обычно сотрудники спецслужб ПА избегают столкновений с израильскими военными.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:46 Прогноз погоды на 10 июня: температура немного выше среднесезонной, солнечно
04:22 Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА
21:57 Впервые за полтора года в Иерусалиме состоялось праздничное шествие вокруг Храмовой горы
21:17 13-летняя девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии из-за теплового удара
21:03 В Иерусалиме в сожженном автомобиле обнаружено тело мужчины
20:30 Бенци Гопштейн и Барух Марзель допрошены полицией по подозрению в подстрекательстве
19:48 Дело 4000: суд потребовал от прокуратуры еще раз исследовать телефон гендиректора портала Walla
19:22 Внимание, розыск: пропал Нетанэль Шитрит из поселка Рамат-Ишай
18:08 На 85-й трассе разбился водитель, врезавшись на большой скорости в заграждение
17:56 Мэрия Тель-Авива по требованию Алекса Кушнира вернула венки к памятнику жертвам теракта в "Дольфи"
Загрузка...