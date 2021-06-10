Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА

В ночь на четверг, 10 июня, в Дженине около здания штаба спецслужб палестинской администрации произошла перестрелка между израильскими военными и сотрудниками спецслужб ПА.

Министерство здравоохранения ПА передает, что в результате перестрелки на улице Назарет были убиты двое сотрудников палестинских спецслужб Адхам Ясир Тауфик Алиуи (23) из Шхема и Тайсир Махмуд Осман Исса (33) из Дженина. Еще один сотрудник спецслужб ПА был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Агентство Safa пишет, что перестрелка началась после того, как израильский спецназ вошел в Дженин для проведения операции.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что перестрелка началась после того, как около штаб-квартиры спецслужб ПА бойцы израильского спецназа ранили молодого мужчину, по всей видимости, находившегося в розыске. Затем прибыло подкрепление ЦАХАЛа, и вскоре перестрелка прекратилась.

В арабских СМИ была распространена информация о возможных убитых или раненых среди израильтян. Но сайт Ynet пишет, что среди израильских военных потерь нет.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока никаких комментариев не дает.

В районе Дженина наблюдается высокая концентрация сил ЦАХАЛа.

Информация уточняется.

В публикации Джека Хури на сайте газеты "Гаарец" отмечается, что речь идет об исключительном происшествии, так как обычно сотрудники спецслужб ПА избегают столкновений с израильскими военными.