Перестрелка в Дженине: в ходе столкновения с израильскими военными убиты двое сотрудников спецслужб ПА
В ночь на четверг, 10 июня, в Дженине около здания штаба спецслужб палестинской администрации произошла перестрелка между израильскими военными и сотрудниками спецслужб ПА.
Министерство здравоохранения ПА передает, что в результате перестрелки на улице Назарет были убиты двое сотрудников палестинских спецслужб Адхам Ясир Тауфик Алиуи (23) из Шхема и Тайсир Махмуд Осман Исса (33) из Дженина. Еще один сотрудник спецслужб ПА был ранен и доставлен в больницу в критическом состоянии.
Агентство Safa пишет, что перестрелка началась после того, как израильский спецназ вошел в Дженин для проведения операции.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что перестрелка началась после того, как около штаб-квартиры спецслужб ПА бойцы израильского спецназа ранили молодого мужчину, по всей видимости, находившегося в розыске. Затем прибыло подкрепление ЦАХАЛа, и вскоре перестрелка прекратилась.
В арабских СМИ была распространена информация о возможных убитых или раненых среди израильтян. Но сайт Ynet пишет, что среди израильских военных потерь нет.
Пресс-служба ЦАХАЛа пока никаких комментариев не дает.
В районе Дженина наблюдается высокая концентрация сил ЦАХАЛа.
Информация уточняется.
В публикации Джека Хури на сайте газеты "Гаарец" отмечается, что речь идет об исключительном происшествии, так как обычно сотрудники спецслужб ПА избегают столкновений с израильскими военными.
תקרית מאוד חריגה היום לפנות בוקר. חילופי ירי בין כוח ישראלי לבין אנשי מנגנוני המודיעין הפלסטיני מול המפקדה שלהם בג'נין. משרד הבריאות הפלסטיני דווח של שני הרוגים מהמודיעין ופצוע שלישי אנוש. דיווחים לא מאומתים על נפגע מהכוח הישראלי. אווירה מאוד מתוחה בג'נין הלילה. pic.twitter.com/AhmZxvVc9P– Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) June 10, 2021
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