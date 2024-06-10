Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком у въезда в Димону, погиб один человек

В диспетчерскую "Маген Давид Адом" по округу Негев в 17:11 поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на шоссе 25 на въезде в Димону: грузовой автомобиль столкнулся с легковым. В результате аварии пострадали три человека, один из них вскоре скончался от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба МАДА, медики констатировали смерть мужчины в возрасте около 30 лет, получившего множественные повреждения, несовместимые с жизнью. Двое других пострадавших после получения неотложной помощи были эвакуированы в больницу на вертолете.

Молодой человек в возрасте примерно 20 лет находится в критическом состоянии, к приезду медиков он не дышал, и у него не было пульса. Продолжая реанимацию, медики эвакуировали его вертолетом.

При помощи пожарных, которые разрезали автомобиль для извлечения заблокированного в нем мужчины в возрасте примерно 30 лет, он был в сознании. Пострадавший получил множественные травмы, он был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.