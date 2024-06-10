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ЦАХАЛ сообщил о серии ложных тревог на севере Израиля и об атаках ВВС на юге Ливана

время публикации: 10 июня 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 18:22
ЦАХАЛ сообщил о серии ложных тревог на севере Израиля и об атаках ВВС на юге Ливана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о серии ложных срабатываний системы раннего предупреждения. Ложными были сигналы тревоги, прозвучавшие на севере Израиля в 17:45, 17:20 и 15:11.

В 15:34 сигнал тревоги прозвучал после вторжения в воздушное пространство Израиля двух беспилотников "Хизбаллы". В результате падения одного из БПЛА произошло возгорание травы и кустарника в районе поселка Шааль. Пожар потушен.

На севере Голанских высот упали несколько израильских противоракет после неудачной попытки поражения целей. В результате падения ракет возник пожар в районе Цфата. Пожарные расчеты пытаются локализовать очаг возгорания.

Армия также сообщила, что некоторое время назад самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по зданию, использовавшемуся боевиками "Хизбаллы" и ракетной установке в районе деревни Айтрун, на юге Ливана. Еще одно военное здание было уничтожены ударом с воздуха в деревне Айта аш-Шааб.

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