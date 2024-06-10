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Израиль

Либерман: НДИ не войдет в правительство, "Нетаниягу не способен управлять страной"

время публикации: 10 июня 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 15:22
Либерман: НДИ не войдет в правительство, "Нетаниягу не способен управлять страной"
Yonatan Sindel/Flash90

Авигдор Либерман на заседании фракции "Наш дом Израиль" заявил: "Нечего даже говорить о нашем присоединении к правительству. Нетаниягу не способен управлять страной. Когда глава правительства не дееспособен, ничего и не может получиться. Нетаниягу должен подать в отставку".

"Мы видим, что во Франции могут организовать выборы за 30 дней. Нам тоже хватило бы 30 дней. Сегодня я побеседую с Бени Ганцем и постараюсь привлечь его к работе по смене власти в Израиле", – добавил Либерман.

Лидер НДИ сказал: "Министр обороны (Йоав Галант) поступает правильно, что голосует против закона, позволяющего уклониться от службы. Надеюсь, что еще несколько депутов от "Ликуда" поступят так же".

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