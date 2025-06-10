Впервые за много лет и впервые с начала полномасштабной войны в Украине, в Израиль прибыла делегация Верховной Рады Украины. Делегацией из семи депутатов руководит Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") – глава парламентской группы Украина-Израиль, сообщает журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.

Визит проходит 9-11 июня. В воскресенье украинские парламентарии встретились со спикером Кнессета Амиром Оханой, с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном и депутатом Зеэвом Элькиным. Эдельштейн и Элькин являются сопредседателями парламентской группы Израиль-Украина.

Состоялись также встречи с заместителем гендиректора МИДа Израиля Ювалем Фуксом, с главой департамента международного сотрудничества МИДа Ашером Саломоном и с главой "Натива" Алоном Шохамом.

На встречах в министерстве юстиции и в минфине Израиля украинские депутаты обсуждали противодействие в отмывании незаконных активов и вопрос о санкциях против РФ.

10 июня украинские парламентарии посетят медицинский центр "Шиба" и в Управление тылом ЦАХАЛа.

11 июня украинские парламентарии посетят израильские посёлки и кибуцы на юге страны, пострадавшие от нападения террористов ХАМАСа 7 октября 2023 года.