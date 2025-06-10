Ракетный обстрел из Йемена. Сигналы тревоги в центре Израиля

В 19:50 - 19:51 10 июня, через несколько минут после предуведомления, тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сигналы тревоги звучали от Ашкелона, на юге, до Тель-Авива, на севере, и до Иерусалима - на востоке.

Приостановлена работа международного аэропорта имени Бен-Гурион.

Жители Негева сообщили, что слышали не менее четырех взрывов. Позднее ЦАХАЛ пояснил, что из Йемена была запущена одна ракета, она распалась в воздухе. Из-за опасения падения крупных осколков были запущены еще несколько ракет-перехватчиков.

Поступили первые сообщения о падении осколков в районе Рош а-Аин.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало сообщений о раненых или пострадавших.

Прошлой ночью военно-морские силы ЦАХАЛа осуществили ракетный удар по объектам режима хуситов в порту Ходейда на западе Йемена.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 3, 1 и 2 июня, 24 мая, 23 мая, 22 мая (дважды), 18 мая (в момент объявления результатов конкурса "Евровидение-2025"), 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

В мае 2025 года (по состоянию на 23 мая) хуситы 12 раз обстреливали Израиль баллистическими ракетами. Это рекордный месячный показатель. Рекорд декабря 2024 года: 11 ракетных обстрелов Израиля в месяц.