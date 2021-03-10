Муниципалитет Тель-Авива запретил доступ на территорию детских учреждений сотрудникам, не получившим прививки

Начиная с 14 марта, все работники детских образовательных учреждений в Тель-Авиве будут обязаны предъявлять при входе удостоверение о вакцинации, справку человека, перенесшего коронавирус, или отрицательный результат проверки, сделанной в последние 72 часа.

Это решение является обязательным и касается учителей, воспитателей, заведующих и всех сотрудников педагического состава.

Из муниципалитета передали, что каждый случай отказа проверяться или предъявлять справку будет рассматриваться отдельно.