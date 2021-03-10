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NEWSru.co.il :: В Израиле10 марта 2021 г., 13:10

Муниципалитет Тель-Авива запретил доступ на территорию детских учреждений сотрудникам, не получившим прививки

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Муниципалитет Тель-Авива запретил доступ на территорию детских учреждений сотрудникам, не получившим прививки

Начиная с 14 марта, все работники детских образовательных учреждений в Тель-Авиве будут обязаны предъявлять при входе удостоверение о вакцинации, справку человека, перенесшего коронавирус, или отрицательный результат проверки, сделанной в последние 72 часа.

Это решение является обязательным и касается учителей, воспитателей, заведующих и всех сотрудников педагического состава.

Из муниципалитета передали, что каждый случай отказа проверяться или предъявлять справку будет рассматриваться отдельно.


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