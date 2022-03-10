Блокировка "Эль-Алем" карты "Мир" и вывозные рейсы из России. Комментарии источника

В настоящий момент единственной авиакомпанией, осуществляющей прямые рейсы между Израилем и Россией, является израильский авиаперевозчик "Эль-Аль".

Напомним, Израиль не только не присоединился к санкциям Запада в адрес РФ, но и дал израильским авиакомпаниям государственные гарантии, чтобы те могли продолжать летать в Россию и вывозить оттуда израильтян и россиян, имеющих право на репатриацию. Сначала госгарантии были даны до 9 марта, однако позже их продлили.

При этом жителям России в настоящий момент крайне трудно приобрести билеты на авиарейсы "Эль-Аля", поскольку несколько дней назад авиакомпания заблокировала российскую платежную карту "Мир", а кредитные компании Visa и Mastercard прекратили сотрудничать с Россией.

Источник в авиакомпании объяснил редакции NEWSru.co.il, что "Эль-Аль" не может принимать карты "Мир" из-за их блокирования клиринговыми компаниями в рамках международных санкций.

Это значит, что приобрести билеты на рейсы "Эль-Аля" из России в Израиль можно либо у туроператоров в России, либо через третьих лиц в Израиле.

По словам нашего источника, высокие цены на билеты "Эль-Аля" обусловлены тем, что из-за соображений безопасности и санкций Запада авиакомпании пришлось изменить маршрут полетов в Россию, и теперь перелет занимает не три с половиной часа, как было ранее, а шесть часов. Кроме того, в Москву самолеты летят пустыми. Пока авиакомпания совершает по два таких рейса в день.

Источник нашей редакции также напомнил, что самолеты "Эль-Аля" принадлежат западным лизинговым компаниям. В настоящий момент, благодаря получению государственных гарантий, речь о расторжении контракта между "Эль-Алем" и лизинговыми компаниями не идет, но, по словам нашего источника, нет уверенности, что это не произойдет в будущем. Лизинговые компании могут потребовать прекратить полеты в РФ по соображениям безопасности.