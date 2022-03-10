Безопасность и еврейское большинство: Кнессет утвердил закон о гражданстве

Кнессет утвердил в третьем чтении закон о гражданстве. 45 депутатов проголосовали за этот законопроект. 15 проголосовали против.

Речь идет о законе, который утвержден на год как административное распоряжение и препятствует воссоединению семей палестинских и израильских арабов на территории Израиля.

Нынешняя редакция законопроекта была разработана в результате переговоров, которые вели министр внутренних дел Айелет Шакед и депутат Кнессета от партии "Ционут Датит" Симха Ротман. Главным отличием нынешней версии законопроекта от предыдущей является, так называемый, параграф о целях закона. Впервые в качестве обоснования этого закона приводится не только довод безопасности, но и демографический довод: необходимость сохранения еврейского большинства в государстве Израиль.

Фракции МЕРЕЦ и РААМ голосовали против этого законопроекта. Однако соглашение с оппозицией позволило его утвердить.

После голосования в партии "Ционут Датит" заявили: "Это достижение Ротмана, это достижение "Ционут Датит", это достижение сионизма, это успех государства Израиль".

В свою очередь, в партии МЕРЕЦ заявили, что уже подали законопроект об отмене принятого на год закона. "Мы продлжим борьбу против этого закона, продолжим отстаивать ценности равноправия и обеспечим в Кнессете и в правительстве поддержку семьям, которые пострадали от этого закона", - отмечают в МЕРЕЦ.

В партии "Ямина" заявили, что это их победа. "Несмтря на политические игры некоторых партий до самого последнего момента, нам удалось провести крайне важный для будущего страны закон", - заявили в окружении Айелет Шакед.

Незадолго до голосования в Кнессете разразился скандал, когда была опубликована информация, согласно которой существует договоренность между коалицией и партией РААМ. В рамках этой договоренности, пятилетний план развития Негева будет утвержден без параграфов, относящихся к мерам по обеспечению законности. Как утверждают представители правых партий, именно это является "платой", которую получает РААМ за согласие не разваливать коалицию, несмотря на ожидающееся утверждение закона о гражданстве. После того, как стало известно о сделке, фракция "Ционут Датит" собралась на экстренное заседание. Глава партии Бецалель Смотрич настаивал на пересмотре голосования за закон о гражданстве, однако большинство фракции высказалось за голосование в поддержку закона. "Продажа Негева - это результат зависимости не сионистского правительства от Исламского движения. Однако закон о гражданстве крайне важен, и мы проголосуем за него", - заявил Смотрич после заседания.