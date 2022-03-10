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NEWSru.co.il :: В Израиле10 марта 2022 г., 16:39

МИД Израиля: за четыре недели Украину покинули 11 тысяч израильтян

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МИД Израиля: за четыре недели Украину покинули 11 тысяч израильтян

10 марта министерство иностранных дел Израиля объявило, что за последние четыре недели Украину покинули примерно 11 тысяч израильтян.

По сообщению министерства, в настоящий момент на территории страны находятся примерно 1500 граждан Израиля, большинство которых не хотят покидать территорию Украины, либо не могут этого сделать из-за закона о всеобщей мобилизации, действующем на территории государства для украинских граждан.

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к согражданам, находящимся в районах боевых действий и желающим покинуть Украину, с просьбой действовать максимально осторожно и в соответствии с ситуацией.


Напомним, что правительство Израиля за несколько недель до вторжения российской армии в Украину призывало израильских граждан покинуть территорию этой страны. Первый такой призыв прозвучал вечером 12 февраля после совещания с участием премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, посвященного ситуации в Украине. Тогда же израильские авиаперевозчики Arkia и El Al объявили, что увеличат число рейсов из Украины для израильтян, стремящихся вернуться в Израиль из-за угрозы вторжения России в Украину (билеты были относительно дешевыми). Тогда же МИД Израиля уведомил, что на территории Украины находятся около 15 тысяч израильтян. Затем такие призывы повторялись 13 февраля (к 17 февраля 3300 израильтян вернулись из Украины), 19 февраля, 20 февраля, 22 февраля посольство Израиля было эвакуировано из Киева во Львов и началась работа по обеспечению массовой эвакуации граждан Израиля.

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