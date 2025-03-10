Репетиция "огненного террора". В Иудее и Самарии находят воздушные шары с зажигательной смесью

После начала Рамадана от жителей Иудеи и Самарии стали поступать сообщения о запущенных из арабских поселков "огненных" шарах, подобных тем, что запускались из Газы с 2018 года. Об этом сообщил 14-й телеканал израильского телевидения.

По информации телеканала, жители нескольких еврейских поселений в Самарии и округа Мате-Биньямин обнаружили упавшие на их территории воздушные шары, доставляющие легковоспламеняющуюся жидкость и "запал". На шарах надпись: "Аль-Акса".

В сообщении телеканала отмечалось, что жители еврейских поселков опасаются, что палестинские террористические организации проверяют новое орудие террора, чтобы использовать его летом, когда высохнут трава и кустарник, и тогда "огненные" шары могут принести максимальный ущерб.

С начала "огненного террора" из Газы в Израиле велись поиски эффективного средства борьбы с ним. В августе 2020 года пресс-служба пограничной полиции Израиля (МАГАВ) опубликовала отчет об эффективности использования лазерной системы "Лахав Ор" ("Клинок света"), созданной для борьбы с "огненным террором". Система "Лахав Ор" была введена в эксплуатацию около границы сектора Газы с 12 августа 2020 года. Только за один день, 19 августа, эта система нейтрализовала 32 связки воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными бомбами, выпущенных из Газы. Один из зарядов взрывчатки был уничтожен в воздухе, в остальных случаях "сбитые" заряды упали на ненаселенной и нелесистой местности, не причинив существенного ущерба.По всей видимости, в ряде случаев шары замечали и сбивали до пересечения ими границы Газы. По оценке МАГАВа, эффективность лазерной системы более 90%.

Система была разработана по заказу пограничной полиции частной компанией Оptidefense, учеными из Университета имени Бен Гуриона и Центром по разработке вооружений министерства обороны.

"Клинок света " может использоваться в любое время суток. Он уничтожает цель с помощью лазерного луча, полностью ликвидируя угрозу. Установка оснащена системой обнаружения целей SupervisIR, разработанной компанией Elbit Systems.