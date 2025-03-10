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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Газе, один убитый, есть раненые

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 10 марта 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 16:56
Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Газе, один убитый, есть раненые
Tomer Neuberg/Flash90

Источники в Газе сообщают, что днем 10 марта БПЛА ЦАХАЛа сбросил бомбу на цель в районе Уади Абу Катрун, северо-восточней Аль-Бурейджа, в центре сектора. Один убитый, есть раненые.

Также сообщается, что в результате обстрела военно-морскими силами ЦАХАЛа около побережья сектора был ранен рыбак.

Кроме того, источники в Газе передают, что израильские военные обстреляли автомобили к востоку от Абасан аль-Кабиры, восточней Хан-Юниса, на юге сектора.

Израиль
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