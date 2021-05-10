ЦАХАЛ нанес ответные удары по позициям ХАМАСа в Газе

В ночь на понедельник, 10 мая, в ответ на ракетные обстрелы и "огненный террор" танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по позициям боевиков террористической организации ХАМАС в секторе Газы, сообщает пресс-служба израильской армии.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что танки и артиллерия ЦАХАЛа обстреляли контрольно-пропускные и наблюдательные пункты к востоку от Рафаха на юге сектора и около Бейт-Лахии и Бейт-Хануна на севере сектора. Сведений о пострадавших не поступало.

За последние сутки были зафиксированы запуски из Газы множества шаров с привязанными к ним зажигательными и взрывными устройствами, что привело к десяткам пожаров на израильской территории.

9 мая в 21:11 из Газы были выпущены две ракеты, одну из которых сбила над Ашкелоном система ПРО "Железный купол". Вторая ракета упала на незастроенной местности. По дороге в бомбоубежище была травмирована женщина.

После ракетного обстрела глава правительства Биньямин Нетаниягу собрал очередное совещание с представителями сил безопасности, в котором участвовал министр обороны Бени Ганц.

Около полуночи была зафиксирована еще одна попытка обстрела израильской территории. Из Газы в сторону населенных пунктов Негева были запущены две ракеты, обе упали на территории сектора.

Около 06:20 в понедельник, 10 мая, сирена "Цева Адом" прозвучала в Сдероте и в населенных пунктах Нир-Ам, Эрез, Мефальсим, Ибим, Кфар-Аза и Саад. По израильской территории были выпущены три ракеты, из которых одна перехвачена системой ПРО "Железный купол" и две упали на открытой местности.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Май. 7 ракет. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.