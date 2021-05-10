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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2021 г., 07:37

Полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору, где возобновились беспорядки

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Полиция закрыла доступ евреев на Храмовую гору

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, происходящими в арабской части Иерусалима.

Тем временем на Храмовой горе возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией, которая вошла на территорию комплекса и применяет шоковые гранаты.

У входа на Храмовую гору собрались несколько десятков евреев. Движение "Возвращаемся на гору" призвало своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции.


Вместе с тем, по состоянию на утро понедельника, 10 мая, запланированный на вечер парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должен состояться, и его маршрут пролегает через Шхемские ворота – один из центров беспорядков.

Для обеспечения порядка и предотвращения столкновений в День Иерусалима в столицу стянуты крупные силы полиции. При этом в распоряжении полиции имеется информация о нахождении в районе Храмовой горы и Старого города тысяч жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, прибывших специально для участия в беспорядках.

Минувшей ночью столкновения между арабской молодежью и полицией происходили в районе Шейх-Джарах и в районе горы Скопус. В результате беспорядков пять человек (включая трех сотрудников полиции) получили травмы и был сожжен один автомобиль. Беспорядки произошли также в Хайфе, где 9 человек получили травмы и 15 были задержаны полицией.

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