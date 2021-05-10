ВВС ЦАХАЛа уничтожили две пусковые ракетные установки и восемь боевиков

В ответ на ракетные обстрелы израильской территории ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям на территории сектора Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были уничтожены две пусковые ракетные установки, атакованы военные базы, а также уничтожены восемь боевиков.

Ранее армейская пресс-служба опубликовала видеозапись авиаудара по группе боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), находившихся в укрытии после обстрела израильской территории. В результате "точечного" удара трое боевиков были уничтожены.

Ранее сообщалось также, что был убит полевой командир Мухаммад Абдалла Файяд (другой вариант написания фамилии Файяч). Вероятно, он был уничтожен, когда ехал на мотоцикле.

При этом министерство здравоохранения сектора Газы опубликовал информацию, согласно которой в результате ударов ЦАХАЛа погибли не менее 20 человек.

С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет.

В 22:40 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС Израиля нанесли удар по туннелю террористов.