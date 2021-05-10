День Иерусалима-2021. Ракетные обстрелы израильской территории. Сирены в Иерусалиме

28 ияра, в этом году эта дата приходится на 10 мая, в Израиле отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.

По традиции, в этот день в израильской столице проводится "Марш с флагами" ("Рикуд дгалим"), в котором принимают участие тысячи евреев, в основном, представителей религиозного сионизма. В этом году Дню Иерусалима предшествовала неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх Джарах и на Храмовой горе.

За неделю, прошедшую с начала столкновений в квартале Шейх Джарах между евреями и арабами, полиции не удалось взять контроль над ситуацией. Поводом для конфликта стало решение окружного суда о выселении восьми арабских семей из их домов. Вопрос должен был рассматриваться в Верховном суде. По просьбе юридического советника правительства суд отложил на 30 дней слушания. Но снизить накал страстей не удалось.

Днем ранее акции солидарности с арабскими жителями квартала прошли в Хайфе, Нацрате, а также на территории Палестинской автономии.

Террористическая организация ХАМАС предупреждала Израиль о том, что "она не будет сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе". С конца прошлой недели возобновился "огненный террор" из сектора Газы, а также "ночные беспорядки" на границе, к которым прибавились ракетные обстрелы населенных пунктов Негева. Спецслужбы Израиля также сообщают об активизации террористической деятельности в Самарии и Иудее, а также предпринимаются попытки осуществления терактов в границах "зеленой черты".

День Иерусалима израильтяне отмечают в очень непростой с точки зрения безопасности ситуации. Усилено присутствие израильских военных в Самарии и Иудее, на границе с сектором Газы.

Традиционный "Марш с флагами" должен был пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия. Вместо Шхемских ворот колонна должна была пройти через Яффские ворота.

Организаторы Марша заявили, что они не согласны проводить мероприятие в "разделенном Иерусалиме", и заявили, что "Марш с флагами" отменяется. Из всех праздничных мероприятий состоится только центральный праздничный митинг у Стены Плача.

Несмотря на заявление организаторов, сотни израильтян продолжают марш и под бело-голубыми флагами направляют из центра города к Яффским воротам Старого города.

В связи с эскалацией напряженности на границе с сектором Газы начальник Генштаба объявил о переносе крупных военных учений, намеченных на ближайшие сутки, на неопределенный срок, одновременно отдав приказ повысить уровень готовности сил ко всем возможным сценариям.

В связи ситуацией командование ЦАХАЛа также приняло решение перекрыть движение по трассам в зоне вдоль границы с Газой. Остановлено движение поездов между Беэр-Шевой и Ашкелоном. Закрыты железнодорожные станции в Сдероте, Нетивоте и Офакиме.

Закрыто движение по 4-му шоссе на участке между перекрестком Зиким и кибуцем Нир-Ам.

На вечер 10 мая глава правительства Биньямин Нетаниягу назначил срочное заседание военно-политического кабинета.

Принято решение об открытии бомбоубежищ в Ашкелоне и Кирьят-Малахи.

В 18:02 после истечения срока ультиматума, выдвинутого ХАМАСом, израильская территория подверглась интенсивному ракетному обстрелу из сектора Газы. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и десятке населенных пунктов в центре страны. Пресс-служба Армии обороны сообщила, что в сторону израильской столицы из сектора Газы было запущено не менее семи ракет, из которых одна была перехвачено системой "Железный купол".

В 18:18 сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в населенных пунктах округа Лахиш, а также в Ашкелоне и Сдероте.

В связи с ракетным обстрелом Иерусалима и падением нескольких ракет на территории округа Мате Иегуда начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман обратился к организаторам и участникам "Марша с флагами" с просьбой прекратить мероприятие. Дорон Турджеман сообщил, что десятки автобусов зарезервированы для того, чтобы развести участников марша по домам. Отменена центральная церемония "Марша с флагами", которая обычно проходит у Стены Плача. Чуть менее часа после обстрела Дорон Турджеман провел совещание, посвященное оценке ситуации в столице, по итогам которого сообщил, что праздничные мероприятия по случаю Дня Иерусалима могут продолжаться, в том числе "Марш с флагами".

18:20 - 18:40 cигналы тревоги были слышны в населенных пунктах Эрез, Мефласим, Нир Ам, Хават Шекими, в колледже "Сапир", Натив а-Асара, Кармия, Зиким, Ор а-Нер.

В региональном совете Хоф Ашкелон 11 мая отменены занятия в учебных заведениях. Во всех приграничных населенных пунктах отменены культурные и массовые мероприятия. Родителей попросили забрать детей из учебных заведений и кружков.

С 19:06 до 19:03 сигналы тревоги прозвучали в Ашкелоне, а также десятках населенных пунктов Западного Негева, включая Сдерот, Нахаль Оз, Натив а-Асара, Мифласим, Саад, Ибим, Ашкелон, Зиким, Кармию.

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа наносят удары по сектору Газы. Министерство здравоохранения Газы заявляет, что 10 мая в результате израильских ударов по целям в секторе погибли не менее девяти местных жителей, в том числе трое несовершеннолетних. При этом израильские СМИ сообщают, что был уничтожен командир "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) Мухаммад Абдалла Файяд (другой вариант написания фамилии Файяч).