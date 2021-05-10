Выборы президента Израиля пройдут 2 июня

Президиум Кнессета одобрил предложение спикера Ярива Левина ("Ликуд") по проведению выборов президента Израиля в среду, 2 июня.

Регистрация претендентов завершится в полночь среды, 19 мая. До этого времени претендентам необходимо заручиться подписями не менее 10 депутатов Кнессета.

Среди кандидатов на пост президента называются имена председателя Еврейского агентства Ицхака Герцога, лауреата премии Израиля Мирьям Перец, бывших депутатов Кнессета Йегуду Глика и Михаэля Бен-Зоара, бывшего министра Шимона Шитрита.

Бывший министр Амир Перец объявил, что не будет бороться за президентский пост.