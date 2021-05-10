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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2021 г., 16:28

ЦАХАЛ перекрывает движение на границе с Газой. Карта закрытых дорог

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ЦАХАЛ перекрывает движение на границе с Газой. Карта закрытых дорог

В связи с эскалацией напряженности на границе с сектором Газы командование ЦАХАЛа приняло решение перекрыть движение по трассам в приграничных районах.

Закрыто движение по 4-му шоссе на участке между перекрестком Зиким и кибуцем Нир-Ам.

Закрыто движение по 34-му шоссе на участке между перекрестком Яд-Мордехай и кибуцем Эрез.

Закрыто движение по 232-му шоссе на участке между перекрестком Мифласим и перекрестком Кфар-Аза.


Закрыт для посещения пляж Зиким.

Отменено движение поездов между Ашкелоном и Беэр-Шевой. Временно закрыты железнодорожные станции в Сдероте, Нетивоте и Офакиме.

На фоне беспорядков в Иерусалиме и эскалации напряженности на границе с сектором Газы глава правительства Биньямин Нетаниягу назначил срочное заседание военно-политического кабинета.

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