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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 12:55

Продлен арест подозреваемой в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Продлен арест подозреваемой в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей 65-летней жительницы Ашкелона, задержанной по подозрению в угрозах в адрес премьер-министра Нафтали Беннета.

"Существуют реальные подозрения в совершении преступлений, к которым нельзя относиться легкомысленно", - отмечается в решении суда. Арест подозреваемой продлен на сутки. Адвокат задержанной утверждал, что она призналась в инкриминируемых ей действиях под давлением следователей, якобы угрожавших арестовать ее родственников. "Я готова была сознаться даже в убийстве Арлозорова, только для того чтобы оставили в покое мою семью", - сказала она.

В полиции отвергают эти утверждения.


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