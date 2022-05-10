Продлен арест подозреваемой в угрозах в адрес семьи Нафтали Беннета

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил срок содержания под стражей 65-летней жительницы Ашкелона, задержанной по подозрению в угрозах в адрес премьер-министра Нафтали Беннета.

"Существуют реальные подозрения в совершении преступлений, к которым нельзя относиться легкомысленно", - отмечается в решении суда. Арест подозреваемой продлен на сутки. Адвокат задержанной утверждал, что она призналась в инкриминируемых ей действиях под давлением следователей, якобы угрожавших арестовать ее родственников. "Я готова была сознаться даже в убийстве Арлозорова, только для того чтобы оставили в покое мою семью", - сказала она.

В полиции отвергают эти утверждения.