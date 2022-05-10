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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 21:41

Израильские сайты, связанные с транспортными компаниями, подверглись хакерской атаке

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Израильские сайты, связанные с транспортными компаниями, подверглись хакерской атаке

Вечером 10 мая была зафиксирована массированная хакерская атака на израильские сайты, связанные с транспортными компаниями.

Сайт 0404.co.il написал, что DDoS-атака осуществляется группой проиранских хакеров, которые пытаются блокировать выбранные ресурсы потоком ложных запросов.

Целью атаки стали сайт автобусной компании "Эгед", Управления аэропортов, компании "Рав-пас" и HopOn. Все перечисленные сайты, несмотря на кибератаку, загружаются.


В компании "Эгед", чтобы снизить нагрузку на сайт, временно ограничили доступ к нему из других стран.

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