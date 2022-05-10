Брат бывшего президента Моше Кацава подозревается в связях с преступными группировками
Во вторник, 9 мая, была разрешена к публикации информация о том, что полиция задержала Йорама Кацава, брата бывшего президента Израиля Моше Кацава, по подозрению в выдаче фиктивных квитанций и связи с преступным миром.
Йорам Кацав был задержан вместе еще с 20 подозреваемыми в связях с криминальными организациями, в отмывании денег и в иных правонарушениях.
Среди задержанных криминальные авторитеты, а также владельцы строительной компании.
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