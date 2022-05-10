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NEWSru.co.il :: В Израиле10 мая 2022 г., 14:26

Брат бывшего президента Моше Кацава подозревается в связях с преступными группировками

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Бывший президент Моше Кацав (справа) с братом Йорамом Кацавом. 2011 год

Во вторник, 9 мая, была разрешена к публикации информация о том, что полиция задержала Йорама Кацава, брата бывшего президента Израиля Моше Кацава, по подозрению в выдаче фиктивных квитанций и связи с преступным миром.

Йорам Кацав был задержан вместе еще с 20 подозреваемыми в связях с криминальными организациями, в отмывании денег и в иных правонарушениях.

Среди задержанных криминальные авторитеты, а также владельцы строительной компании.


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