Брат бывшего президента Моше Кацава подозревается в связях с преступными группировками

Во вторник, 9 мая, была разрешена к публикации информация о том, что полиция задержала Йорама Кацава, брата бывшего президента Израиля Моше Кацава, по подозрению в выдаче фиктивных квитанций и связи с преступным миром.

Йорам Кацав был задержан вместе еще с 20 подозреваемыми в связях с криминальными организациями, в отмывании денег и в иных правонарушениях.

Среди задержанных криминальные авторитеты, а также владельцы строительной компании.